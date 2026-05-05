Loredana Lecciso a sostegno di Albano | Come padre Albano è immenso

Da 361magazine.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partecipazione di Al Bano Carrisi a Domenica In, Loredana Lecciso è intervenuta in diretta a La Vita in Diretta, esprimendo il suo sostegno nei confronti del cantante. Ha commentato il rapporto tra i due, definendo Albano come un padre “immenso”. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di attenzione mediatica sulla figura dell’artista e sulla loro relazione.

Dopo l’apparizione di Al Bano Carrisi a Domenica In, Loredana Lecciso ha scelto di intervenire pubblicamente a La Vita in Diretta. La compagna del cantante pugliese ha preso posizione, difendendo senza esitazioni Al Bano: “ Ha sentito il dovere di padre di dover fare quella intervista. Si è quasi violentato nel farla perchè ci ha sofferto veramente tanto. Ho un esempio bellissimo di padre, che è il mio, ma Albano è immenso. Va oltre. Più che le sue parole nell’intervista parlava il suo cuore e per chi lo conosce davvero Albano, si percepiva un grande tormento interiore. Ha fatto luce sulla sua persona. La sua intervista mi ha emozionato; ho pianto, ma mi ha anche molto turbata.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Loredana Lecciso rompe il silenzio su Al Bano e Romina

Video Loredana Lecciso rompe il silenzio su Al Bano e Romina

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