A Sezze la Medaglia d’Oro al Merito Civile | Un atto di giustizia verso chi ha sofferto
A Sezze è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile durante una cerimonia tenutasi nell'auditorium comunale San Michele Arcangelo. L’evento ha visto la consegna del riconoscimento, un onore di alto livello istituzionale, destinato a celebrare il coraggio, la sofferenza e la dignità dimostrati dalla comunità locale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, sottolineando l'importanza di riconoscere momenti significativi di resilienza e sacrificio.
Medaglia d’Oro al Merito Civile alla città di Sezze. C’è stata ieri, all'auditorium comunale San Michele Arcangelo, la cerimonia di conferimento e di consegna del riconoscimento di altissimo valore istituzionale che rende omaggio al coraggio, alla sofferenza e alla dignità dimostrati dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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