Medaglia d’oro al Merito civile per Capannori

La città di Capannori riceverà una medaglia d’oro al merito civile in riconoscimento della sua storia legata alla Resistenza. Il premio, conferito dal Presidente della Repubblica, sarà consegnato il 24 aprile alle 18 presso il teatro Artè. La cerimonia vedrà la consegna ufficiale del riconoscimento alla comunità locale. La medaglia testimonia il ruolo della città nel periodo della Resistenza e la sua memoria storica.

Medaglia d’oro al merito civile alla città di Capannori per la storia della Resistenza capannorese. Il riconoscimento, arrivato dal Presidente della Repubblica, sarà consegnato il 24 aprile alle 18 ad Artè. Questa la motivazione: "Durante il secondo conflitto mondiale, il territorio comunale fu teatro di diversi scontri e di una feroce lotta di resistenza contro le forze tedesche di occupazione, che si macchiarono di crimini contro la popolazione. Notevole fu l’opera di soccorso prestata ad ebrei, partigiani e quanti trovarono rifugio. Numerosi furono i morti e i feriti tra coloro che collaborarono per la difesa e la liberazione del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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