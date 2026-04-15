Medaglia d’oro al merito civile a Fontaneto d’Agogna | premiato il coraggio della Cacciana

A Fontaneto d’Agogna è stata conferita la medaglia d’oro al merito civile per aver riconosciuto il coraggio dimostrato durante l’incendio della frazione Cacciana nel 1944. Dopo l’incendio, gli abitanti della zona si sono ricostruiti in un accampamento di fortuna. La medaglia è stata assegnata alla comunità per aver affrontato con determinazione e senza assistenza ufficiale le conseguenze di quell’evento.

L’incendio della frazione Cacciana e la successiva ricostruzione in un accampamento di fortuna nel 1944 sono valsi a Fontaneto d’Agogna la medaglia d’oro al merito civile. L'onorificenza, conferita con decreto del presidente della Repubblica, sarà consegnata ufficialmente il 25 aprile dal.🔗 Leggi su Novaratoday.it Medaglia d’oro al Merito civile per CapannoriMedaglia d’oro al merito civile alla città di Capannori per la storia della Resistenza capannorese. Una vita in prima linea: medaglia al Merito Civile per il sovrintendente Giulio AncoraSAN PIETRO VERNOTICO – In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, celebrato oggi venerdì 10 aprile, presso il castello Alfonsino, un...