Per Cosentino riduzione di pena entro breve possibile affidamento in prova

Un procedimento legale in corso potrebbe portare a una riduzione della pena per un imputato, consentendogli di uscire dal carcere entro pochi mesi. La decisione riguarda un procedimento di affidamento in prova che potrebbe essere concesso a breve, permettendo all'indagato di iniziare un percorso di reinserimento sociale. La durata complessiva del processo e le eventuali condizioni richieste sono ancora da definire, ma si prevedono sviluppi nel prossimo futuro. La questione è attualmente al centro di un procedimento giudiziario in corso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe uscire a breve di carcere, tra qualche mese, per usufruire di benefici penitenziari quali l’affidamento in prova ai servizi sociali, l’ex sottosegretario all’Economia e uomo forte di Forza Italia in Campania Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto due condanne definitive, una a 10 anni per concorso esterno in camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l’altra a quattro anni per la corruzione di agenti penitenziari, avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. La possibile uscita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Per Cosentino riduzione di pena, entro breve possibile affidamento in prova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cosentino, la Corte d’Appello riduce la pena: possibile uscita dal carcere entro pochi mesiPotrebbe lasciare il carcere entro pochi mesi l’ex sottosegretario all’Economia ed ex coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Nicola... Gianni Alemanno scarcerato a giugno: accolta la riduzione di penaIl tribunale di Sorveglianza di Roma ha dato il via libera alla riduzione di pena per Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma che sta scontando in... Temi più discussi: Per Cosentino riduzione di pena, entro breve possibile affidamento in prova; Sorical avvia i distacchi per morosità dal 13 maggio in cinque comuni del Cosentino. Ecco quali · CosenzaChannel.it; Takaichi in Australia: 'Enormi ripercussioni dalla chiusura di Hormuz'; Acqua: da Sorical la stretta agli abusivi e ai morosi di Rende, Castrolibero, Luzzi, Altilia e Aiello Calabro. Per Cosentino riduzione di pena, entro breve possibile affidamento in provaPotrebbe uscire a breve di carcere, tra qualche mese, per usufruire di benefici penitenziari quali l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'ex sottosegretario all'Economia e uomo forte di Forza It ... ansa.it Cosentino, la Corte d’Appello riduce la pena: possibile uscita dal carcere entro pochi mesiRiconosciuta la continuazione tra concorso esterno in camorra e corruzione. All’ex sottosegretario sconto di un anno e due mesi ... casertanews.it