A San Severo l' aria è pesante Si dimette l' assessore comunale Gigi Marino | Abbiamo fallito

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 maggio, l’assessore alle Opere Pubbliche e allo Sport per Tutti del Comune di San Severo ha inviato le proprie dimissioni tramite PEC. La decisione arriva in un momento di tensione nel capoluogo, dove si percepisce un clima di disagio tra cittadini e amministratori. La comunicazione ufficiale conferma la volontà dell’assessore di lasciare l’incarico, con un messaggio che riporta la frase “abbiamo fallito”.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 maggio, Gigi Marino ha protocollato via pec le proprie dimissioni da assessore alle Opere Pubbliche e allo Sport per Tutti per il Comune di San Severo. La richiesta è stata indirizzata al sindaco Lidya Colangelo e al Segretario Generale Pino Longo. “Abbiamo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: San Severo: Gigi Marino rassegna le dimissioni da assessore comunale

San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott.

Emergenza sangue a #SanSevero, appello del sindaco Colangelo: Servono donatori di gruppo zero positivo x.com

Se stai usando OL Dating, quali sono i tuoi numeri nel gioco dei numeri? reddit

FESTA DEL SOCCORSO San Severo, il 19 maggio arriva Fedez per la Festa del SoccorsoLa Festa del Soccorso 2026 si prepara a trasformare ancora una volta San Severo nel cuore di un grande evento di fede, tradizione e spettacolo. Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione di quest’a ... statoquotidiano.it

SAN SEVERO Fedez sul palco a San Severo, inclusione per le persone con disabilità: Un grande applauso per loro!Per l’occasione, l’organizzazione ha predisposto un’area riservata e un accesso dedicato al palco per le persone con disabilità ... statoquotidiano.it