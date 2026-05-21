Questa mattina, a San Severo, Gigi Marino ha presentato le proprie dimissioni da assessore comunale. La decisione arriva dopo un periodo di riunioni e confronti interni all’amministrazione locale. Marino, che ricopriva il ruolo di assessore, ha ufficializzato la sua uscita dall’incarico senza specificare i motivi alla stampa. La notizia si inserisce nel quadro delle recenti novità nel governo della città, che continua a registrare cambiamenti nelle posizioni dei propri rappresentanti.

Di seguito le dichiarazioni affidate ai canali social e agli organi di stampa. Abbiamo fallito. Stop. Non ci sono scusanti. E per questo, cara San Severo, ti chiedo scusa a titolo personale. Cari concittadini,con immenso dispiacere vi comunico che ho appena rassegnato le mie dimissioni da Assessore Comunale. Due anni fa ci siamo presentati ai cittadini come la novità, come il cambiamento. E invece, in alcuni casi, abbiamo fatto persino peggio di chi ci ha preceduto.Questi mesi di profonda dedizione alla città hanno rappresentato per me una grande crescita sul piano personale, politico e amministrativo, un’esperienza che sicuramente mi servirà per il futuro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Severo: Gigi Marino rassegna le dimissioni da assessore comunale

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