A San Pietro ci fu un' escalation mafiosa ecco come indagammo sul clan

Negli ultimi anni a San Pietro Vernotico si è verificata un’aumentata attività criminale di matrice mafiosa. Dal febbraio 2023 al 2024 sono stati registrati diversi episodi violenti, tra cui incendi, esplosioni di dinamite e colpi di arma da fuoco indirizzati contro le saracinesche di esercizi commerciali. Le forze dell’ordine hanno condotto indagini approfondite per accertare le responsabilità e le dinamiche di questa escalation, concentrando le attività investigative sul territorio.

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