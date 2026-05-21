A San Pietro ci fu un' escalation mafiosa ecco come indagammo sul clan
Negli ultimi anni a San Pietro Vernotico si è verificata un’aumentata attività criminale di matrice mafiosa. Dal febbraio 2023 al 2024 sono stati registrati diversi episodi violenti, tra cui incendi, esplosioni di dinamite e colpi di arma da fuoco indirizzati contro le saracinesche di esercizi commerciali. Le forze dell’ordine hanno condotto indagini approfondite per accertare le responsabilità e le dinamiche di questa escalation, concentrando le attività investigative sul territorio.
BRINDISI - “Negli anni scorsi c'è stata un'escalation a San Pietro Vernotico Dal febbraio 2023 al 2024 ci sono stati numerosi attentati: incendiari, dinamitardi, colpi di arma da fuoco contro le saracinesche. Con le nostre indagini abbiamo appurato l'operatività di un'associazione mafiosa, quella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Ci vediamo oggi pomeriggio a San Pietro Vernotico, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Pietro Vernotico facebook
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