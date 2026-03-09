A Sesto Fiorentino, quattro cittadini cinesi sono stati arrestati a Firenze con l’accusa di aver provocato un incendio e tentato di estorcere denaro a un’imprenditrice locale. Le autorità hanno eseguito le manette, collegando le accuse a un’attività di estorsione aggravata e a un episodio di incendio doloso. L’indagine ha portato all’arresto di queste persone coinvolte in un episodio di criminalità organizzata.

Quattro cittadini cinesi arrestati in un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Gli indagati sono accusati di incendio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un’imprenditrice cinese di Sesto Fiorentino, per fatti iniziati nel luglio 2024 e protrattisi fino al marzo 2026. Le misure cautelari sono state eseguite nella serata del 3 marzo 2026 dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Firenze e del R.O.S. Carabinieri di Firenze. L’operazione e le indagini: la ricostruzione dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terrore a Sesto Fiorentino, clan cinese incastrato per estorsione mafiosa e incendi

