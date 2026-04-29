Escalation mafiosa a Foggia La Salandra | Foggia non può essere lasciata sola
Nella mattinata del 29 aprile, a Foggia, si è verificato un episodio di violenza mafiosa nel quartiere ‘Quadrone delle Vigne’. L'onorevole La Salandra ha commentato l’accaduto affermando che si tratta di un’escalation preoccupante per la zona. La polizia sta indagando sull’attacco, mentre le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nel territorio. La situazione ha portato a un forte richiamo all’attenzione pubblica e alle autorità locali.
“Una allarmante escalation della violenza mafiosa sul territorio”. Con queste parole, l'on. Giandonato La Salandra, commenta l'agguato avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 29 aprile, a Foggia, al ‘Quadrone delle Vigne’. "L’agguato odierno si inserisce in una scia di sangue chiaramente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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