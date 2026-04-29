Escalation mafiosa a Foggia La Salandra | Foggia non può essere lasciata sola

Nella mattinata del 29 aprile, a Foggia, si è verificato un episodio di violenza mafiosa nel quartiere ‘Quadrone delle Vigne’. L'onorevole La Salandra ha commentato l’accaduto affermando che si tratta di un’escalation preoccupante per la zona. La polizia sta indagando sull’attacco, mentre le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nel territorio. La situazione ha portato a un forte richiamo all’attenzione pubblica e alle autorità locali.