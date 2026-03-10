Milano al via ' Storie sul binario giusto Il palio di Legnano' mostra per 850 anni battaglia

A Milano è aperta una mostra dedicata al Palio di Legnano, che celebra gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano. Il percorso espositivo ricrea ambienti medievali e presenta approfondimenti sulla storia, i riti e il significato comunitario della rievocazione. L'esposizione vuole offrire ai visitatori un’immersione nel mondo di quel periodo storico e nelle tradizioni legate alla manifestazione.

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Un percorso immersivo che ricostruisce ambienti medievali e racconta storia, riti e valore comunitario del Palio di Legnano, in occasione dell'850esimo anniversario della Battaglia di Legnano. Fnm, in collaborazione con la Fondazione Palio di Legnano, ha realizzato presso lo spazio l'Altro deposito bagagli della stazione Milano Cadorna di Ferrovienord, la mostra 'Storie sul binario giusto. Il Palio di Legnano' (Galleria commerciale, dal 10 marzo al 24 maggio 2026, da mercoledì a domenica, dalle 12 alle 18, chiuso il giorno di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio). L'esposizione è stata inaugurata oggi con un evento a cui...