A Roma hanno aperto un enorme ‘mondo gonfiabile’ | scivoli giganti e percorsi pazzi a Piazza Mancini

A Roma, a Piazza Mancini, è stato inaugurato un grande spazio dedicato ai giochi gonfiabili, con scivoli di grandi dimensioni e percorsi articolati. L’area è stata allestita con strutture che richiamano un “mondo gonfiabile”, pensate per bambini e famiglie che vogliono divertirsi in modo sicuro. Il nuovo allestimento si trova in una zona frequentata e offre un’alternativa di svago temporaneo nel centro della città. L’apertura ha attirato molte persone, creando un’area di intrattenimento dedicata ai più piccoli.

A Roma c’è un nuovo posto dove è praticamente impossibile stare fermi. A Piazza Mancini ha aperto SUPERJUMP Circus Edition, un gigantesco “bouncy world” da oltre 2mila metri quadrati fatto di gonfiabili, ostacoli, tunnel e scivoli giganti pensato per bambini. ma anche per adulti con voglia di tornare piccoli per qualche ora. Il nuovo spazio firmato Lux Entertainment trasforma l’area di via Martino Longhi 3, in zona Flaminio, in una specie di luna park coloratissimo dove saltare, correre, arrampicarsi e sfidare gli amici tra percorsi e prove fisiche. L’idea è quella di creare un’esperienza condivisa per tutta la famiglia, lontana dagli schermi e tutta da vivere “in movimento”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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