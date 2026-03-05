Iran Trump | Quando i pazzi hanno armi nucleari succedono cose brutte

Durante una tavola rotonda alla Casa Bianca sui prezzi dell’energia, Donald Trump ha affermato che sulla scala da uno a dieci, la situazione di guerra in Iran è valutata come dieci o più, arrivando a un 15. In un altro intervento, ha commentato che se i pazzi avessero armi nucleari, potrebbero verificarsi eventi molto brutti.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? “Su una scala da uno a 10 con la guerra in Iran stiamo facendo 15”. Lo ha detto Donald Trump in un passaggio del discorso che ha fatto alla tavola rotonda sui prezzi dell’energia alla Casa Bianca. “Abbiamo l’esercito più forte del mondo”, ha detto specificando che “continuerà ad avanzare” contro l’Iran. “Siamo in una posizione molto forte ora e la loro leadership sta rapidamente svanendo”, ha aggiunto Il diritto internazionale è morto. Ora ognuno scelga da che parte stare Pensate davvero che Trump e Netanyahu siano migliori di Khamenei, Maduro e Putin? Sánchez fedele alla linea sfida Usa e Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

