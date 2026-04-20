Mancini lascia uno spiraglio aperto al Napoli? Nella vita tutto può accadere

Il tecnico dell’Al Sadd, Roberto Mancini, è stato avvicinato a Coverciano mentre riceveva il premio “Inside the sport 2026”. Durante l’intervista, ha risposto a domande sul suo eventuale ritorno sulla panchina della Nazionale e su un possibile futuro nel Napoli. Mancini ha detto che nella vita tutto può accadere, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri.

Il tecnico dell’Al Sadd Roberto Mancini, a Coverciano per il premio “Inside the sport 2026”, è stato intercettato da CalcioNapoli24 per parlare del suo possibile ritorno in Nazionale ma anche un futuro nel Napoli. L’allenatore non ha infatti escluso una possibile panchina in azzurro in Serie A. Le parole di Mancini. “ Futuro ct dell’Italia? Non ho idea, si parla però di tutti allenatori molto bravi “. “ Se chiamasse De Laurentiis? Voi lo conoscete meglio di me, mi sembra che abbia fatto un grande lavoro al Napoli: in questo momento è una delle migliori squadre d’Europa, difficile fare meglio così. I tifosi del Napoli credo che possano star tranquilli e debbano esser felici di questo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mancini lascia uno spiraglio aperto al Napoli? “Nella vita tutto può accadere” Notizie correlate Josh Nebo: "Un ritorno al Maccabi? Nella vita tutto può accadereUna sfida di Eurolega tra Hapoel Tel Aviv e Olimpia Milano ha assunto un significato speciale per Josh Nebo, tornato a calcare il parquet della... Mercato Inter, Chivu si tiene stretto Bastoni ma lascia aperto uno spiraglio. E il Barcellona…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu si tiene stretto Bastoni ma lascia aperto uno spiraglio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento; Calcio Serie D – Vittoria che riapre la lotta salvezza: l’Asti batte 1-2 il Sestri Levante; Roma, Mancini e Wesley accelerano per l’Atalanta. Ancora problemi per Gianluca #Mancini che lascia il campo al 60’ durante #RomaAtalanta. Al suo posto per l’ #ASRoma è entrato Daniele #Ghilardi. #SerieA x.com Elisabetta Mancini. Mike Block · Swan Lake Waltz. LED Show | Bellydance Stai cercando uno spettacolo che lasci realmente a bocca aperta i tuoi ospiti Il mio spettacolo con le ali LED lascia un ricordo magico negli ospiti di ogni matrimonio. No - facebook.com facebook