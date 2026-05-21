A Rita Dalla Chiesa rubano l’auto che le fu regalata da Fabrizio Frizzi Dopo un anno beccato il ladro incastrato dal dna

Un anno fa a Rita Dalla Chiesa venne rubata l’auto, un regalo ricevuto da Fabrizio Frizzi, che venne portata via e trovata due giorni dopo in una via di Roma, non lontano dal luogo del furto. Dopo un lungo periodo di indagini, è stato individuato e arrestato il responsabile, che è stato incastrato grazie all’analisi del DNA. La vettura è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Un anno fa a Rita Dalla Chiesa le fu rubata l’auto, per pochi giorni. Due per la precisione, poi la macchina, un regalo ricevuto dalla deputata da Fabrizio Frizzi, è stata ritrovata in via Clara, a Roma, non tanto distante dal box da cui era stata prelevata. Ora a distanza di un anno è stato individuato il responsabile del furto della Micro rossa. Si tratta di un 41enne filippino, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e ora in carcere. Il furto, la restituzione e quelle immagini troppo scarse. La notizia, ricostruita dal Messaggero, è l’epilogo di una vicenda che risale allo scorso maggio. Allora la conduttrice tv e deputata non trovando l’auto nel box di casa allertò subito i carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

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Rita Dalla Chiesa e l'auto (regalo di Fabrizio Frizzi) rubata, preso il ladro

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