A Priverno la XXX edizione del Palio del Tributo
A Priverno si è svolta la XXX edizione del Palio del Tributo, una manifestazione che coinvolge diversi rioni del paese. La gara si basa sulla riproposta di tradizioni storiche e culturali, con prove che mettono alla prova le squadre in una competizione tra quartieri. L’evento si svolge durante l’estate e richiama la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, che assistono alle sfide tra le diverse forze in campo. Il Palio del Tributo rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.
Storia, cultura, tradizione, sana competizione tra i rioni: torna a Priverno l’ormai consueto appuntamento con il Palio dei Tributo, la manifestazione che anima parte dell’estate del comune lepino.Entrato nella F.M.S.L. (Federazione Manifestazioni Storiche del Lazio) e nella FIGS (Federazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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