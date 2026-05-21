A Priverno la XXX edizione del Palio del Tributo

A Priverno si è svolta la XXX edizione del Palio del Tributo, una manifestazione che coinvolge diversi rioni del paese. La gara si basa sulla riproposta di tradizioni storiche e culturali, con prove che mettono alla prova le squadre in una competizione tra quartieri. L’evento si svolge durante l’estate e richiama la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, che assistono alle sfide tra le diverse forze in campo. Il Palio del Tributo rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

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