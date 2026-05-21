A Priverno la XXX edizione del Palio del Tributo

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Priverno si è svolta la XXX edizione del Palio del Tributo, una manifestazione che coinvolge diversi rioni del paese. La gara si basa sulla riproposta di tradizioni storiche e culturali, con prove che mettono alla prova le squadre in una competizione tra quartieri. L’evento si svolge durante l’estate e richiama la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, che assistono alle sfide tra le diverse forze in campo. Il Palio del Tributo rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale.

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Storia, cultura, tradizione, sana competizione tra i rioni: torna a Priverno l’ormai consueto appuntamento con il Palio dei Tributo, la manifestazione che anima parte dell’estate del comune lepino.Entrato nella F.M.S.L. (Federazione Manifestazioni Storiche del Lazio) e nella FIGS (Federazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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