New Conversation-Vicenza Jazz | XXX edizione

L’anteprima della XXX edizione di Vicenza Jazz si terrà il 15 maggio al Ridotto del Teatro Comunale. L’evento introdurrà la manifestazione musicale prevista per il prossimo anno, offrendo un’anticipazione delle performance e degli artisti coinvolti. La serata sarà dedicata a presentare il programma e le novità della prossima edizione, con una serie di esibizioni e interventi che coinvolgeranno musicisti e organizzatori. La data segna l’inizio ufficiale delle attività legate a Vicenza Jazz 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’anteprima di Vicenza Jazz 2026 il 15 maggio al Ridotto del Teatro Comunale è affidata alle bacchette del “beat scientist” Makaya McCraven, batterista e producer di Chicago fra gli artisti più innovativi e influenti della scena contemporanea, in grado di miscelare con sapienza jazz, hip-hop, soul, elettronica e world music, tenendo insieme passato, presente e futuro. Creando così una “organic beat music”, stratificata e ricca di energia, proiettata verso le nuove frontiere e attenta ai temi dell’identità, delle migrazioni e della resistenza culturale. Gran maestro del ritmo, talento visionario che ama concentrarsi sull’essenzialità e sul... 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vicenza Jazz 2026 dedica la XXX edizione a Miles Davis©Fondazione Musica Per Roma / foto Riccardo Musacchio / MUSAVICENZA – Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in... 6 marzo: Conversation unisce leggende del jazz al Cotton ClubAscoli Piceno si prepara ad accogliere un evento musicale di eccezionale portata internazionale che promette di ridefinire i confini del jazz... Vicenza Jazz: il Museo del Gioiello ospita la grande musica dal vivoVicenza Jazz entra nel Museo del Gioiello: sabato 16 maggio un concerto gratuito tra sax e chitarra in Basilica Palladiana. Scopri i dettagli! vicenzareport.it New Conversations. Vicenza Jazz 2024Dal 13 al 19 maggio 2024 Vicenza accoglie New Conversations. Vicenza Jazz. Effetto superconcentrato: giunto alla ventottesima edizione, il festival New Conversations – Vicenza Jazz accorcia la sua ... itinerarinellarte.it