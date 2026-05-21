A pochi km da Roma c’è un lago che sembra in Svizzera e nasconde la leggenda di un drago

A pochi chilometri da Roma si trova un lago che richiama paesaggi alpini, con acque calme, montagne riflesse e boschi circostanti. La sua vista ricorda ambienti svizzeri o scozzesi più che il Centro Italia. Questa località è poco conosciuta e avvolta da un alone di mistero, legato anche a una leggenda di un drago che si narra essere stato avvistato nei paraggi. Le caratteristiche paesaggistiche attraggono visitatori in cerca di un angolo di natura incontaminata e insolita rispetto al territorio circostante.

C’è un posto a pochi chilometri da Roma che in pochi conoscono: un lago che sembra uscito da una cartolina alpina con acqua ferma, montagne riflesse, boschi tutt’intorno e un’atmosfera che ricorda più la Svizzera o la Scozia che il Centro Italia, compreso il mistero di un drago. Proprio così: dietro questo paesaggio inatteso si nasconde anche un racconto antico, fatto di acque misteriose, memorie pagane e una leggenda popolare. Il lago di Piediluco, l’angolo alpino nel cuore dell’Umbria tra Grand Tour, natura e la leggenda del drago. Il lago di cui stiamo parlando è quello di Piediluco, in Umbria, a pochi chilometri da Terni e non lontano da Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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