Roma la Torre dei Capocci nasconde un dettaglio che pochi notano | ecco cosa significa

Da funweek.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel quartiere Monti, si trova la Torre dei Capocci, una struttura che si erge con un profilo semplice e verticale sopra piazza San Martino ai Monti. La torre è un edificio storico che si distingue per la sua forma e posizione. La sua presenza si inserisce nel contesto del quartiere, noto per le sue caratteristiche architettoniche e per la storia che rappresenta. La torre conserva dettagli e segni che spesso passano inosservati a chi passa di corsa, ma che raccontano la sua storia.

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A Roma, al rione Monti, la Torre dei Capocci domina piazza San Martino ai Monti con la sua sagoma severa e verticale. Eppure, oltre alla sua incredibile mole medievale e alla posizione scenografica, l’edificio conserva un particolare che molti passanti ignorano. Un dettaglio visibile, ma spesso non interpretato, capace di raccontare una parte importante della sua storia urbana. Ma di quale dettaglio si tratterà mai? Roma, Torre dei Capocci: il dettaglio cromatico che racconta una torre diversa. Chi osserva con attenzione la Torre dei Capocci può notare una netta differenza di colore all’altezza del terzo piano. Non si tratta di un semplice effetto del tempo o di un restauro casuale: quella linea cromatica indica il punto fino al quale, in passato, altri edifici erano addossati alla torre. 🔗 Leggi su Funweek.it

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