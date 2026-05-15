Roma la Torre dei Capocci nasconde un dettaglio che pochi notano | ecco cosa significa

A Roma, nel quartiere Monti, si trova la Torre dei Capocci, una struttura che si erge con un profilo semplice e verticale sopra piazza San Martino ai Monti. La torre è un edificio storico che si distingue per la sua forma e posizione. La sua presenza si inserisce nel contesto del quartiere, noto per le sue caratteristiche architettoniche e per la storia che rappresenta. La torre conserva dettagli e segni che spesso passano inosservati a chi passa di corsa, ma che raccontano la sua storia.

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