La ‘città giardino’ a 20 km da Roma che sembra uscita da un’altra epoca

A circa 20 chilometri da Roma si trova una città nota come “città giardino”, caratterizzata da ampi spazi verdi e un’atmosfera che richiama epoche passate. Questa località si distingue per il suo stile architettonico e il piano urbanistico dedicato al benessere dei residenti, lontano dal ritmo frenetico della capitale. La zona è raggiungibile facilmente e offre un esempio di come l’urbanistica può influenzare la qualità della vita.

Ma lo sapevi che a pochi chilometri da Roma esiste una città dove il ritmo cambia, il verde prende spazio e l’idea stessa di periferia sembra dissolversi: è una “ città giardino ” a due passi dalla Capitale, elegante e silenziosa, dove il cemento non ha mai imposto davvero la sua legge e l’atmosfera conserva qualcosa di sospeso, quasi d’altri tempi. Ma dove si trova davvero? Grottaferrata, il verde dei Castelli Romani che resiste al cemento: la città giardino a un passo da Roma. A circa 20-25 chilometri dal centro di Roma, Grottaferrata è una delle località più riconoscibili dei Castelli Romani. Sorge alle pendici del Monte Cavo e, pur trovandosi a due passi dalla Capitale, mantiene un’identità molto diversa da quella dei centri travolti dall’espansione urbana.🔗 Leggi su Funweek.it

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