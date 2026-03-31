Podismo - La corsa organizzata dall’Uisp ha visto la partecipazione di oltre 6000 atleti Half Marathon la festa di Firenze Ekidor e la Lucaci protagonisti

Oltre 6.000 atleti hanno partecipato alla corsa organizzata dall’Uisp a Firenze, che ha visto protagonista la Half Marathon. Tra i partecipanti si sono distinti Ekidor e Lucaci, che hanno attirato l’attenzione lungo il percorso. La manifestazione si è svolta nelle strade del centro storico, attirando numerosi spettatori e appassionati di podismo. La gara si è conclusa con una grande festa, tra sorrisi e allegria.

E’ stata una festa di colori e di sorrisi per le vie del centro di Firenze l’edizione 2026 dell’ Half Marathon Firenze con il serpentone degli oltre 6000 podisti in rappresentanza di 82 nazioni che ha colorato le vie del centro storico di Firenze, in un tracciato non impattante per la città tutto nel centro storico. Con il 40 per cento degli iscritti che provenivano da fuori Italia, molti con relative famiglie al seguito, è stata una piccola grande spinta anche per le attività ricettive e della città e il relativo indotto collegato, come ha sottolineato anche Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze nei momenti che precedevano il via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo - La corsa, organizzata dall’Uisp, ha visto la partecipazione di oltre 6000 atleti. Half Marathon, la festa di Firenze. Ekidor e la Lucaci protagonisti Articoli correlati Firenze Half Marathon, trionfa il keniano EkidorFIRENZE – Grande festa di colori e di sorrisi per le vie del centro di Firenze per l’edizione 2026 dell’Half Marathon Firenze con il serpentone dei... Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorsoFirenze, 26 marzo 2026 – Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da Uisp Firenze con... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Una corsa per la pace, presentata l’Half Marathon Firenze; Half Marathon da record, domenica 6mila al via e un percorso tra i monumenti del centro; Cinisello Balsamo capitale delle ultra distanze: arriva il Mondiale di 48 ore; Presentata l’Half MArathon Firenze, la festa dei 6000. Podismo - La corsa, organizzata dall’Uisp, ha visto la partecipazione di oltre 6000 atleti. Half Marathon, la festa di Firenze. Ekidor e la Lucaci protagonistiOttimo quarto il portacolori dell’Atletica Calenzano, Ghergut. La soddisfazione di Ceccantini. Un grande messaggio di pace. sport.quotidiano.net The Fashion Jogger. DONGENG BAND · Ampun ketua. HATERS WILL SAY I CAN’T DANCE LIKE THIS AFTER THE HALF MARATHON 1h:22’:33” Best feeling ever I almost forgot the leg pain! ——— IL MIGLIOR MODO PER FESTEGGIARE DOPO L - facebook.com facebook