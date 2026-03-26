A Monza è stato inaugurato un nuovo Centro dedicato alla giustizia riparativa, uno spazio destinato a facilitare il confronto tra chi ha commesso un reato e le vittime. La struttura mira a promuovere incontri diretti tra le parti coinvolte, offrendo un'opportunità per affrontare le conseguenze del reato in modo diverso rispetto alle procedure giudiziarie tradizionali.

Monza – Non solo giustizia, ma incontro. Non solo pena, ma responsabilità condivisa. A Monza nasce il Centro per la giustizia riparativa, simbolo di un modo nuovo di affrontare il reato e le sue conseguenze. Ieri l’inaugurazione della sede al centro civico di San Rocco, in via D’Annunzio. La scelta, non casuale, di farlo vivere come spazio della comunità. L’inaugurazione. All’apertura erano presenti i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore alla Salute e Welfare Egidio Riva, il prefetto Enrico Roccatagliata, insieme ai rappresentanti del Tribunale di Monza, della Procura, della casa circondariale, della camera penale, dell’ordine degli avvocati e del terzo settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa. Uno spazio di confronto fra chi ha sbagliato e le vittime

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