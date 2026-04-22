A settembre apre PlayLab uno spazio gioco per bambini in centro

A partire da settembre, nel centro storico sarà inaugurato PlayLab, uno spazio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. L’Amministrazione comunale ha stanziato le risorse necessarie dopo l’ultimo assestamento di bilancio, garantendo l’apertura del nuovo spazio ricreativo durante i fine settimana. La struttura sarà accessibile nel cuore della città e offrirà un luogo di gioco e aggregazione per i più giovani.

Dopo l'ultimo assestamento di bilancio, l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione le risorse necessarie per attivare “PlayLab”, uno spazio ricreativo rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, che sarà attivo nel centro storico a partire da settembre, nei fine settimana. Un servizio che nasce.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa. Uno spazio di confronto fra chi ha sbagliato e le vittime Giornata aperta al centro senza centro - Uno spazio costruito per rallentareDalle 10-11Yoga per il benessere: Impara semplici pratiche per aumentare il benessere fisico, la chiarezza mentale e l'energia in soli 5-12 minuti al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A settembre apre PlayLab, uno spazio gioco per bambini in centro; Da settembre attivo il PlayLab, spazio dedicato ai bambini nel cuore del centro storico; A Padova nasce il PlayLab: uno spazio per bambini in centro storico attivo tutti i weekend a partire da settembre. Il servizio educativo-ricreativo sarà attivo nei weekend per bambini dai 5 ai 12 anni in pieno centro #Padova #bambini #gioco #PlayLab facebook