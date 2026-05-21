A Parma persi 12 collaboratori scolastici a fronte di un drastico calo di alunni e del nuovo parametro ministeriale

A Parma, 12 collaboratori scolastici sono stati persi in vista dell’anno scolastico 202627, in conseguenza di un calo significativo di alunni e dell’introduzione di un nuovo parametro ministeriale. Durante un’ultima riunione sull’organico ATA, l’Ufficio Scolastico Regionale ha presentato i dati relativi alla dotazione assegnata all’Emilia-Romagna, evidenziando come questa sia fortemente influenzata dal nuovo metodo di calcolo adottato dal ministero.

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