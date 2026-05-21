A Parma persi 12 collaboratori scolastici a fronte di un drastico calo di alunni e del nuovo parametro ministeriale
A Parma, 12 collaboratori scolastici sono stati persi in vista dell’anno scolastico 202627, in conseguenza di un calo significativo di alunni e dell’introduzione di un nuovo parametro ministeriale. Durante un’ultima riunione sull’organico ATA, l’Ufficio Scolastico Regionale ha presentato i dati relativi alla dotazione assegnata all’Emilia-Romagna, evidenziando come questa sia fortemente influenzata dal nuovo metodo di calcolo adottato dal ministero.
Nel corso dell’ultima informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 202627, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha illustrato i dati relativi alla dotazione assegnata all'Emilia-Romagna, pesantemente condizionata dall'entrata in vigore di un nuovo parametro ministeriale per il calcolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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