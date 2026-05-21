A Parma persi 12 collaboratori scolastici a fronte di un drastico calo di alunni e del nuovo parametro ministeriale Non si accettino i tagli

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma sono stati persi 12 collaboratori scolastici a causa di un calo significativo di studenti e dell’applicazione di un nuovo parametro ministeriale. La riduzione del numero di alunni ha portato a una diminuzione delle risorse assegnate alle scuole, influendo sull’organico. La decisione di non accettare ulteriori tagli è stata comunicata dalle autorità scolastiche, che hanno sottolineato come questa diminuzione abbia già comportato conseguenze dirette sulla presenza di personale di supporto.

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