A Parma persi 12 collaboratori scolastici a fronte di un drastico calo di alunni e del nuovo parametro ministeriale Non si accettino i tagli
A Parma sono stati persi 12 collaboratori scolastici a causa di un calo significativo di studenti e dell’applicazione di un nuovo parametro ministeriale. La riduzione del numero di alunni ha portato a una diminuzione delle risorse assegnate alle scuole, influendo sull’organico. La decisione di non accettare ulteriori tagli è stata comunicata dalle autorità scolastiche, che hanno sottolineato come questa diminuzione abbia già comportato conseguenze dirette sulla presenza di personale di supporto.
. E' la denuncia della Flc Cgil sugli organici ATA 202627."Nel corso dell’ultima informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 202627, l’Ufficio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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