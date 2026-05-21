A Panic Room Three People Beating Us Fractures Sexual Abuse Elderly People Tortured | The Account of Five Star MP Carotenuto and Il Fatto’s Mantovani

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone, tra cui un parlamentare, sono rientrate in Italia dopo essere state deportate in Israele con un gruppo di oltre 400 attivisti. Il racconto che hanno fornito descrive situazioni di violenza, abusi sessuali e torture su anziani, accompagnato da riferimenti a un ambiente violento e minaccioso. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione internazionale legata a un'operazione di respingimento di un gruppo di attivisti che si erano recati in quella regione.

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The account given by Il Fatto Quotidiano journalist Alessandro Mantovani and Five Star Movement MP Dario Carotenuto, who have just landed at Rome Fiumicino airport after being deported to Israel along with 430 other members of the Global Sumud Flotilla, is nothing short of harrowing. “There was even a panic room,” recounts the Five Star MP, visibly shaken, showing the red wristband with the registration number assigned to those detained. “Inside, three people were savagely beating us while saying ‘Welcome to Israel.’ Around 20 or 30 people were left with probable fractures, five with head injuries, there were some acts of sexual violence, and even elderly people in their seventies were tortured. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “A Panic Room, Three People Beating Us. Fractures, Sexual Abuse, Elderly People Tortured”: The Account of Five Star MP Carotenuto and Il Fatto’s Mantovani
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