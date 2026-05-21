A Panic Room Three People Beating Us Fractures Sexual Abuse Elderly People Tortured | The Account of Five Star MP Carotenuto and Il Fatto’s Mantovani

Due persone, tra cui un parlamentare, sono rientrate in Italia dopo essere state deportate in Israele con un gruppo di oltre 400 attivisti. Il racconto che hanno fornito descrive situazioni di violenza, abusi sessuali e torture su anziani, accompagnato da riferimenti a un ambiente violento e minaccioso. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione internazionale legata a un'operazione di respingimento di un gruppo di attivisti che si erano recati in quella regione.

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