A Palazzo Strozzi le sculture di Jean-Marie Appriou

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 22 maggio al 23 agosto 2026, il Project Space di Palazzo Strozzi ospita la mostra personale di Jean-Marie Appriou intitolata "Canto infinito". Lo spazio espositivo della fondazione fiorentina, storicamente riservato ai progetti site specific degli artisti delle generazioni più recenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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