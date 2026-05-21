A Palazzo Strozzi le sculture di Jean-Marie Appriou
Dal 22 maggio al 23 agosto 2026, il Project Space di Palazzo Strozzi ospita la mostra personale di Jean-Marie Appriou intitolata "Canto infinito". Lo spazio espositivo della fondazione fiorentina, storicamente riservato ai progetti site specific degli artisti delle generazioni più recenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Fino al 26 maggio, gli spazi di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, ospitano la mostra Sentimenti d’autore di Salvatore Sardisco, a cura di Isabella Pileio. Ingresso libero su prenotazione. Tel: 055/4385616 x.com
Mark Rothko a Palazzo Strozzi reddit
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