A Palazzo Strozzi la mostra gratuita Canto Infinito di Jean-Marie Appriou

La Fondazione Palazzo Strozzi presenta Canto Infinito, progetto personale dell'artista francese Jean-Marie Appriou realizzato appositamente per il Project Space di Palazzo Strozzi. A cura di Arturo Galansino, la mostra riunisce un gruppo di nuove opere che offrono uno sguardo sulla pratica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Palazzo Strozzi in mostra l'installazione "There Are Other Fish In The Sea"La Fondazione Palazzo Strozzi e la Fondazione Hillary Merkus Recordati presentano There Are Other Fish In The Sea, una nuova installazione...

Firenze, la mostra dei record sul Beato Angelico. 250mila visitatori a Palazzo StrozziFirenze, 26 gennaio 2026 – Si è chiusa il 25 gennaio 2026 Beato Angelico, la straordinaria esposizione, promossa e organizzata da Fondazione Palazzo...

Aggiornamenti e notizie su Palazzo Strozzi

Temi più discussi: Incontro di presentazione della mostra riservato alle guide turistiche – Rothko a Firenze; Palazzo Strozzi Foundation USA rilancia il dialogo fra Rinascimento e arte contemporanea; Rothko dal 14 marzo 2026 a Palazzo Strozzi; Da Fra Angelico a Rothko. Palazzo Strozzi strega gli Usa. Premio al direttore Galansino.

Rothko a Firenze a Palazzo StrozziDal 14 marzo al 23 agosto 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), indiscusso maestro dell’arte moderna. A cura di Christoph ... nove.firenze.it

Palazzo Strozzi Foundation USA, un dialogo a distanza tra Fra Angelico e Mark RothkoESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Palazzo Strozzi Foundation USA ha celebrato il suo Quindicesimo anniversario con un dialogo a distanza tra Fra Angelico e Mar ... ticinonotizie.it

La Fondazione Palazzo Strozzi presenta “Rothko Chapel” del compositore americano Morton Feldman, una delle opere più intense e concettualmente significative della musica della seconda metà del Novecento. Realizzato in collaborazione con la Fondazio - facebook.com facebook