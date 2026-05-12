Cosa: Non Homo, la nuova mostra personale scultorea dell’artista Antonio Taschini. Dove e Quando: Palazzo Valentini, Sala della Pace (Roma), dal 21 maggio all’8 giugno 2026. Perché: Un’opportunità per riflettere sull’alienazione contemporanea e sull’iperconnessione digitale, attraverso opere che uniscono estetica arcaica e complesse visioni distopiche. La prestigiosa Sala della Pace, situata all’interno degli spazi storici e istituzionali di Palazzo Valentini a Roma, si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più stimolanti della stagione primaverile. A partire da giovedì 21 maggio e fino all’8 giugno 2026, il pubblico capitolino e i visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’universo plastico e concettuale di Non Homo, l’attesa mostra personale dello scultore Antonio Taschini.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Non Homo: Le Sculture di Antonio Taschini a Palazzo Valentini

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