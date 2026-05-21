A Napoli torna la fiera internazionale della pizza | attesi operatori da 30 Paesi

A Napoli si svolge di nuovo la fiera internazionale della pizza, con la partecipazione di operatori provenienti da 30 paesi diversi. La manifestazione si tiene nella città che ha reso famosa la pizza nel mondo, un piatto che da sempre è legato alla tradizione locale. La fiera rappresenta un’occasione per incontri e scambi tra professionisti del settore provenienti da varie parti del mondo. La città si prepara ad accogliere visitatori e espositori, rafforzando il ruolo di Napoli come capitale della pizza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per anni la pizza è stata raccontata soprattutto attraverso il folklore e l’immaginario tradizionale legato a Napoli. Un simbolo del Made in Italy che, secondo gli organizzatori di Tuttopizza, non è però riuscito sempre a rappresentare il reale peso economico e imprenditoriale dell’intera filiera. Da questa visione nasce Tuttopizza, la manifestazione B2B dedicata al mondo della pizza in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 25 al 27 maggio. “Con Tuttopizza abbiamo voluto cambiare questo paradigma”, spiega il direttore della fiera Raffaele Biglietto. “La nostra idea è stata fin dall’inizio quella di dare alla pizza industry una piattaforma internazionale di business capace di valorizzare non solo la tradizione, ma tutta la filiera produttiva che oggi ruota attorno a questo mondo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quanti tipi di Pizza trovi oggi a Napoli Tour in 5 Pizzerie Napoletane Sullo stesso argomento A Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizzaDal 25 al 27 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Tuttopizza, il Salone internazionale della pizza dedicato ai professionisti di settore. Veneto Experience 2026, torna a Treviso la fiera dell’intrattenimento per adulti: attesi Siffredi e Valentina NappiTre notti di show, ospiti e spettacoli al New 1000 Lire nel segno della trasgressione La cittadina di Preganziol si prepara ad accendere i riflettori... Il #Napoli torna al rito serale: la vecchia abitudine per blindare il secondo posto in classifica. E oggi tutti a pranzo x.com Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, a Napoli torna la pauraLa scossa è stata avvertita nei quartieri occidentali di Napoli e nei Comuni circostanti. Scuole chiuse in diverse località della zona ... oggi.it [Vitiello] Il Milan torna al suo campo di allenamento venerdì. Ci sarà una doppia seduta di allenamento domani, giovedì è giorno di riposo, e da venerdì a domenica sera la squadra sarà in ritiro a Milanello. È così che i Rossoneri si prepareranno per la loro part reddit