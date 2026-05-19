A Napoli torna Tuttopizza il Salone internazionale della pizza

A Napoli si tiene di nuovo Tuttopizza, il Salone internazionale della pizza dedicato ai professionisti del settore. L’evento si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare dal 25 al 27 maggio. La manifestazione si rivolge a chi lavora nel settore e offre l’opportunità di conoscere le ultime novità e tendenze nel mondo della pizza. Sono previsti incontri, esposizioni e workshop rivolti agli operatori del settore, con l’obiettivo di favorire scambi e aggiornamenti professionali.

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