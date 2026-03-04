A Monza tornano le bancarelle | tutte le strade chiuse per una giornata

A Monza l’8 marzo torna il mercatino del brocantage e dell’artigianato in borgo Bergamo. Le bancarelle saranno disposte lungo le vie del quartiere e tutte le strade interessate saranno chiuse al traffico per l’intera giornata. Durante l’evento, i visitatori potranno curiosare tra oggetti vintage, idee regalo e articoli da collezione. La manifestazione coinvolge numerosi espositori e attira un pubblico vario.

L'8 marzo in borgo Bergamo torna il mercatino del brocantage e artigianato. Tante bancarelle dove curiosare e trovare idee regalo e oggetti da collezione. Un appuntamento che è ormai fisso da decenni nella storia di Monza e che richiama sempre migliaia di persone da tutta la provincia (ma non solo). Per l'occasione la viabilità subirà alcune modifiche. Dalle 8 alle 18 è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti di via Bergamo, vicolo Lambretto e di via Pesa del Lino, dei mezzi di pronto soccorso, lungo le seguenti vie:via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti sino all’intersezione con via E. Da Monza e a partire dall’intersezione con via Durini fino all’intersezione con via A. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

