Pieve Cesato celebra la tradizione | torna la Sagra della Campagna tra musica spettacoli e sapori romagnoli

Dal 29 aprile al 3 maggio, Pieve Cesato ospiterà la 66ª edizione della Sagra della Campagna, un evento che si svolge ogni anno nella zona. La manifestazione include musica, spettacoli e assaggi di specialità romagnole, attirando numerosi visitatori e appassionati della tradizione locale. La sagra rappresenta un momento di ritrovo per la comunità, che si riunisce per celebrare le radici e i sapori della regione in un clima di festa.