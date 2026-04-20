Pieve Cesato celebra la tradizione | torna la Sagra della Campagna tra musica spettacoli e sapori romagnoli
Dal 29 aprile al 3 maggio, Pieve Cesato ospiterà la 66ª edizione della Sagra della Campagna, un evento che si svolge ogni anno nella zona. La manifestazione include musica, spettacoli e assaggi di specialità romagnole, attirando numerosi visitatori e appassionati della tradizione locale. La sagra rappresenta un momento di ritrovo per la comunità, che si riunisce per celebrare le radici e i sapori della regione in un clima di festa.
Dal 29 aprile al 3 maggio Pieve Cesato si prepara ad accogliere la 66ª edizione della Sagra della Campagna, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di unire tradizione, convivialità e intrattenimento per tutte le età. Cinque giornate all’insegna dell’allegria delle antiche feste.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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