A Milano World Tech Conference dal 24 al 27 giugno attesi oltre 200 speaker

Dal 24 al 27 giugno a Milano si svolgerà la World Tech Conference, un evento che riunisce più di 200 relatori provenienti da governi, aziende tecnologiche di grandi dimensioni, hyperscaler e gruppi industriali. Durante la conferenza si discuteranno temi come il quantum computing, l'intelligenza artificiale, l'informatica ad alte prestazioni e l'energia. Sono attesi scienziati di fama mondiale e rappresentanti di importanti realtà internazionali del settore tecnologico.

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