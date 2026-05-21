A Milano World Tech Conference dal 24 al 27 giugno attesi oltre 200 speaker
Dal 24 al 27 giugno a Milano si svolgerà la World Tech Conference, un evento che riunisce più di 200 relatori provenienti da governi, aziende tecnologiche di grandi dimensioni, hyperscaler e gruppi industriali. Durante la conferenza si discuteranno temi come il quantum computing, l'intelligenza artificiale, l'informatica ad alte prestazioni e l'energia. Sono attesi scienziati di fama mondiale e rappresentanti di importanti realtà internazionali del settore tecnologico.
Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Governi, big tech, hyperscaler, grandi gruppi industriali e alcuni dei più importanti scienziati mondiali per discutere il futuro di quantum computing, artificial Intelligence, Hpc ed energia: è il programma di World Tech Conference di Milano. Tra gli oltre 200 speakers attesi ci sono Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per Tech Sovereignty, Security and Democracy, insieme ad alcuni dei maggiori fisici e matematici contemporanei, tra cui Alain Connes, Medaglia Fields e Premio Crafoord, Michele Parrinello del Politecnico di Zurigo, Gian Francesco Giudice del Cern, Thibault Damour dell'Ihés, Jürg Fröhlich dell'Eth Zürich, Alan Baratz di D-Wave Quantum Inc. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Verso la World Tech Conference: Intelligenza Fisica e Nuove Frontiere dellAI
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