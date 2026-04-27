Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, parteciperà alla prima edizione della World Tech Conference che si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno. La sua presenza è stata annunciata come uno degli ospiti d’onore dell’evento, dedicato alle tematiche legate alla tecnologia e alla sicurezza. La conferenza riunirà rappresentanti di diversi settori e paesi, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla sovranità tecnologica.

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Henna Virkkunen, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, sarà tra gli ospiti d'eccezione della prima edizione della WTC – World Tech Conference, in programma dal 24 al 28 giugno a Milano. Tra le principali voci europee sulle transizioni tecnologiche ed economiche in atto, Virkkunen offrirà una prospettiva strategica sulle sfide che stanno ridisegnando il contesto competitivo europeo e globale. Organizzata da Micromegas Comunicazione, la WTC si propone come piattaforma di riferimento per il dialogo tra istituzioni, scienza e mondo produttivo, promuo-vendo il confronto tra attori pubblici e privati sui grandi temi dell'innovazione e dello sviluppo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Henna Virkkunen sarà alla World tech conference

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