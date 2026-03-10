Attesi a Misano oltre 8mila tra atleti e accompagnatori per i tornei Residenziali On-Tour organizzati dal Csi Milano

A Misano Adriatico si svolgeranno nel fine settimana i Tornei Residenziali On-Tour organizzati dal C.S.I. Milano, con la partecipazione di oltre 8.000 persone tra atleti e accompagnatori. L’evento, previsto per il weekend, vedrà coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse zone, pronti a scendere in campo per le varie discipline sportive in programma.

Scatteranno nel weekend, a Misano Adriatico, i Tornei Residenziali On-Tour organizzati dal C.S.I. Milano. Sulla scia dei risultati positivi ottenuti nei tre anni passati, si rinnova la collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano, con ospitalità alberghiera gestita da Costa Hotels, che ha lo scopo di portare a Misano Adriatico eventi sportivi giovanili come preludio alla stagione estiva. Per tre fine settimane Misano Adriatico ospiterà tornei di calcio a 7, calcio a 11 e pallavolo. Si comincia con i tornei di calcio a 7 e di pallavolo Under 10 e Under 11, in scena dal 13 al 15 marzo, per poi proseguire, nel weekend del 20-22 marzo, con le sfide di calcio a 7, maschile e femminile, calcio a 11 e pallavolo Under 12. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

