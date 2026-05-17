Raccolta fai da te di ciliegie a mezz’ora dal Duomo di Milano | il progetto di due giovani agricoltori bergamaschi

Due giovani agricoltori bergamaschi hanno avviato un progetto di raccolta fai da te di ciliegie a circa mezz'ora dal Duomo di Milano. I due hanno scelto di mettere a disposizione delle persone un’area in cui poter raccogliere direttamente i frutti degli alberi, senza intermediari. La iniziativa mira a offrire un’esperienza diretta di raccolta e a coinvolgere la comunità locale e i visitatori. La collaborazione è stata avviata attraverso un accordo con il proprietario del terreno e prevede orari di apertura specifici.

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