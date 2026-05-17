Raccolta fai da te di ciliegie a mezz’ora dal Duomo di Milano | il progetto di due giovani agricoltori bergamaschi
Due giovani agricoltori bergamaschi hanno avviato un progetto di raccolta fai da te di ciliegie a circa mezz'ora dal Duomo di Milano. I due hanno scelto di mettere a disposizione delle persone un’area in cui poter raccogliere direttamente i frutti degli alberi, senza intermediari. La iniziativa mira a offrire un’esperienza diretta di raccolta e a coinvolgere la comunità locale e i visitatori. La collaborazione è stata avviata attraverso un accordo con il proprietario del terreno e prevede orari di apertura specifici.
Nicola Micheletti e Matteo Locatelli, due giovani agricoltori bergamaschi che da anni sperimentano con successo la formula della raccolta “fai da te” della frutta, hanno inaugurato il primo raccolto del ciliegeto che quattro anni fa hanno impiantato a Novate Milanese, nel Parco Nord Milano, dando vita alla società agricola “La Balossa” e al progetto CiliegiaMI. Un’iniziativa innovativa che porta l’agricoltura a pochi passi dalla città: il nuovo frutteto si trova infatti a meno di mezz’ora dal Duomo di Milano, diventando così facilmente raggiungibile dai milanesi che desiderano vivere un’esperienza a contatto con la natura senza allontanarsi troppo dal centro urbano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Chris Giudice: «Per i giovani Internet è l’università fai da te di satanismo e violenza»Chris Giudice è dottore in storia e sociologia dell’esoterismo occidentale, ed è probabilmente lo studioso che meglio conosce le nuove forme di...
Leggi anche: Citisina per smettere di fumare ora rimborsata, Cricelli (SIMG): “Non è un farmaco fai-da-te”