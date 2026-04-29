Watefront Mall | apre nuovo McDonald' s e cerca 36 addetti come candidarsi

Un nuovo punto vendita McDonald's ha aperto al Waterfront Mall, il centro commerciale situato alla Foce. L'azienda sta cercando 36 persone da assumere come addetti alla ristorazione, suddivisi tra lavoro in cucina e servizio in sala. Le candidature sono aperte e le posizioni riguardano diversi ruoli all’interno del locale. Chi fosse interessato può consultare le modalità di candidatura disponibili online o presso il punto vendita.

McDonald's apre al Waterfront Mall - il nuovo centro commerciale alla Foce - e cerca 36 persone da inserire nell'organico in qualità di addetti ristorazione-crew, attività che si divide tra cucina e sala ristorante.Le selezioni sono già aperte online, mentre la tappa genovese del “McDonald's Job.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate McDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone: come fare per candidarsiMcDonald’s apre un nuovo ristorante a Foligno e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. McDonald’s apre un nuovo ristorante a Lucera: ci sono 60 posti di lavoro, come candidarsiSono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Lucera del McDonald’s Job Tour, L’evento itinerante di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Raffica di furti nei negozi in pochi minuti, uno anche nel nuovo Waterfront Mall; AND Communication firma logo, wayfinding e website di Waterfront Mall, il nuovo centro commerciale inserito nel polo urbano Waterfront di Levante, progetto di riqualificazione urbana di Renzo Piano Building Workshop; McDonald's apre al Watefront Mall di Genova e assume: posizione aperta e come candidarsi; I ladri inaugurano il Waterfront Mall al Palasport: primi arresti. Furti anche nei negozi di via XX. McDonald's apre al Watefront Mall di Genova e assume: posizione aperta e come candidarsiGenova, 23/04/2026. McDonald's sta per aprire un nuovo punto vendita a Genova e offre un'opportunità di lavoro. La catena di ristoranti fast food statunitense arriva al Waterfront Mall, il nuovo centr ... mentelocale.it Waterfront Mall, folla di genovesi alla scoperta del nuovo centro commercialeGenova – La Polizia locale, alla Foce, disciplina il traffico: il nuovo Waterfront Mall al Palasport ha attirato centinaia di genovesi, incuriositi dalla novità. Tantissime persone hanno affollato il ... ilsecoloxix.it McDonald's apre al Watefront Mall di Genova e assume: posizione aperta e come candidarsi - facebook.com facebook Furto al Waterfront Mall: incastrati dalle telecamere, rintracciati e denunciati due giovani dalla Polizia di Stato x.com