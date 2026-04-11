È stata annunciata l'apertura di una nuova Casa di Comunità nell'area di riferimento, destinata a servire una popolazione di oltre 56.000 abitanti. La struttura rappresenta un passo avanti nella rete di assistenza sanitaria locale, arricchendo l’offerta di servizi dedicati ai cittadini. La sua realizzazione si inserisce nel piano di potenziamento delle strutture sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e l’efficienza delle cure nella zona.

Un’altra casella riempita nella mappa delle case di Comunità dell’ Asst Brianza, stavolta il taglio del nastro è stato a Besana, tra le più grandi strutture dell’Azienda: sanità di prossimità e servizi 24 ore su 24 per 56mila cittadini, poiché vi fanno riferimento anche Carate, Renate, Briosco, Veduggio e Verano. E soprattutto una delle più complete sia sul fronte dei servizi che su quello dell’organizzazione e del personale. "Questa Casa è un nuovo tassello importante del percorso Pnrr – ha sottolineato il direttore generale Carlo Alberto Tersalvi –. Il presidio punta a rafforzare l’ integrazione tra medicina territoriale, professionisti sanitari e amministrazioni locali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande Casa di Comunità . Servirà oltre 56mila abitanti

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