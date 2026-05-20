Flotilla bloccata da Israele e attivisti fermati | presidio davanti alla Prefettura

Alle ore 18 di mercoledì 20 maggio, un presidio si svolgerà davanti alla Prefettura di Parma per manifestare solidarietà alla Flotilla, bloccata dall'esercito israeliano mentre si trovava in mare diretto verso Gaza. Durante l'evento, sono stati fermati alcuni attivisti che partecipavano alla manifestazione. La nave era partita con l'obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza, ma è stata intercettata prima di arrivare a destinazione. La situazione ha suscitato attenzione e reazioni da parte di diversi gruppi e cittadini.

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