Flotilla bloccata da Israele e attivisti fermati | presidio davanti alla Prefettura

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18 di mercoledì 20 maggio, un presidio si svolgerà davanti alla Prefettura di Parma per manifestare solidarietà alla Flotilla, bloccata dall'esercito israeliano mentre si trovava in mare diretto verso Gaza. Durante l'evento, sono stati fermati alcuni attivisti che partecipavano alla manifestazione. La nave era partita con l'obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza, ma è stata intercettata prima di arrivare a destinazione. La situazione ha suscitato attenzione e reazioni da parte di diversi gruppi e cittadini.

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Alle ore 18 di mercoledì 20 maggio si terrà un presidio, davanti alla Prefettura di Parma in solidarietà alla Flotilla, bloccata dall'esercito israeliano mentre stava navigando verso Gaza. “La flotilla umanitaria, diretta verso Gaza, è stata bloccata ancora una volta. Un attacco contro chi prova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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