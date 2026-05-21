A Foggia un giorno senza smartphone | è l' evento-esperimento nazionale di ' Disconnect day'
Il 22 maggio a Foggia si svolgerà il 'Disconnect Day', un evento nazionale che invita a staccare gli smartphone per un giorno. La giornata è promossa dall'associazione dedicata alle dipendenze tecnologiche, al cyberbullismo e alle dipendenze digitali. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'uso consapevole dei dispositivi e a favorire momenti di disconnessione dal mondo digitale. L'evento si terrà in diverse piazze e spazi pubblici della città, coinvolgendo cittadini di tutte le età.
Il 22 maggio Foggia ospiterà il ‘Disconnect Day’, la giornata nazionale dedicata alla disconnessione consapevole dagli smartphone promossa dall'associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo Di.Te. L'evento si svolgerà all'Università degli studi di Foggia e al parco Campi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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