A Foggia un giorno senza smartphone | è l' evento-esperimento nazionale di ' Disconnect day'

Il 22 maggio a Foggia si svolgerà il 'Disconnect Day', un evento nazionale che invita a staccare gli smartphone per un giorno. La giornata è promossa dall'associazione dedicata alle dipendenze tecnologiche, al cyberbullismo e alle dipendenze digitali. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'uso consapevole dei dispositivi e a favorire momenti di disconnessione dal mondo digitale. L'evento si terrà in diverse piazze e spazi pubblici della città, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

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