A Foggia un giorno senza smartphone | è l' evento-esperimento nazionale di ' Disconnect day'

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio a Foggia si svolgerà il 'Disconnect Day', un evento nazionale che invita a staccare gli smartphone per un giorno. La giornata è promossa dall'associazione dedicata alle dipendenze tecnologiche, al cyberbullismo e alle dipendenze digitali. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'uso consapevole dei dispositivi e a favorire momenti di disconnessione dal mondo digitale. L'evento si terrà in diverse piazze e spazi pubblici della città, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 22 maggio Foggia ospiterà il ‘Disconnect Day’, la giornata nazionale dedicata alla disconnessione consapevole dagli smartphone promossa dall'associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo Di.Te. L'evento si svolgerà all'Università degli studi di Foggia e al parco Campi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giornata nazionale della salute della donna. 22 aprile 2026: Open day nei Consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia. Screening gratuiti a Manfredonia

Leggi anche: Giorno dopo Giorno. La creatività al centro dell’evento QN Distretti

a foggia un giornoScatta l'obbligo di targa, monopattini fuori norma: 26 sanzioni in un giorno a Bari e FoggiaScatta l'obbligo di targa per i monopattini: in un solo giorno 26 sanzioni a Bari e Foggia. Bari Sono complessivamente 14 le multe ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web