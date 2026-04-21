Durante la Milano Design Week, la sede de Il Giorno in Corso Buenos Aires 54 si trasforma in un punto di incontro dedicato alla creatività. L’evento QN Distretti celebra settant’anni di storia, innovazione e progetti rivolti al futuro. L’occasione coinvolge professionisti e appassionati che si riuniscono per discutere di design e nuove idee, trasformando lo spazio in un centro di confronto e ispirazione.

Settant’anni di storia, di innovazione e di sguardo rivolto al futuro. In occasione della Milano Design Week, la sede de Il Giorno in Corso Buenos Aires 54 si trasforma in un hub creativo e di confronto. Dal 21 al 23 aprile, il ciclo di eventi “ Giorno dopo Giorno, 70 anni progettando informazione”, realizzato in collaborazione con QN Distretti. L’iniziativa, cofinanziata dal progetto Cohesion Challenge dell’Unione Europea, sottolinea il legame indissolubile tra il mondo dell’informazione e il tessuto produttivo del Paese. "Con ’Giorno dopo Giorno’ abbiamo voluto aprire le porte della redazione e trasformarla in uno spazio vivo di confronto e condivisione - spiega la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Agnese Pini -, capace di mettere in dialogo memoria e futuro, informazione e innovazione".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorno dopo Giorno. La creatività al centro dell’evento QN Distretti

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