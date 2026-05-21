A Firenze è stato introdotto un nuovo protocollo terapeutico che utilizza un visore di realtà virtuale, destinato ai pazienti pediatrici. Questa tecnologia viene impiegata durante i prelievi e altre attività ospedaliere, con l’obiettivo di ridurre il disagio dei bambini. Il dispositivo viene applicato in modo da distrarre i piccoli pazienti, facilitando le procedure mediche. La sperimentazione di questa soluzione si inserisce nel contesto delle iniziative per migliorare l’esperienza dei pazienti più giovani in ambiente ospedaliero.

Firenze, 21 maggio 2026 – da usare con pazienti pediatrici per non spaventare i bambini durante i prelievi e le attività ospedaliere. L'idea è della start up fiorentina Lemons in the room che ha pensato a una serie di esperienze immersive raccolte nell’applicazione Lemo Park che è stata realizzata per aiutare i bambini e gli infermieri durante i prelievi. Il personale sanitario in questo caso gestisce la terapia digitale selezionando una storia narrativa. Ed ecco che due coniglietti si presentano ai piccoli pazienti coinvolgendoli in un’avventura alla ricerca di una farfalla d’oro e chiedendogli di donargli un po’ della loro magia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze un visore di realtà virtuale diventa un protocollo terapeutico

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