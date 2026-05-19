A Firenze, il settore delle costruzioni sta adottando tecnologie avanzate come robot, realtà virtuale e simulatori. L’iniziativa, chiamata Generazione Cantiere, si concentra sulla trasformazione digitale delle attività edilizie. Il progetto prevede l’utilizzo di strumenti innovativi per migliorare le procedure e la formazione degli operatori. La città diventa così un esempio di come l’edilizia possa evolversi attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia. La presentazione ufficiale si è svolta il 21 del mese scorso, coinvolgendo diverse realtà del settore.

FIRENZE – Generazione Cantiere porta al centro dell’attenzione il nuovo volto dell’edilizia. Il 21 e 22 maggio il Palazzo degli Affari di Firenze ospiterà una manifestazione dedicata all’innovazione nelle costruzioni, con l’obiettivo di avvicinare studenti e giovani professionisti a un comparto sempre più tecnologico e specializzato. L’iniziativa, promossa da Ance Toscana e Ance Toscana Giovani, punta a superare l’immagine tradizionale del cantiere fatto soltanto di mattoni e lavori manuali. Al centro dell’evento ci saranno infatti realtà aumentata, simulatori immersivi, rilievi digitali 3D, gaming e applicazioni avanzate utilizzate già oggi nelle imprese del settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Robot, realtà virtuale e simulatori: a Firenze il cantiere diventa hi-tech

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