Arriva ’Buongiorno Ceramica’ Festa diffusa tra strade e botteghe

Nel fine settimana si svolgerà ‘Buongiorno Ceramica’, una manifestazione che coinvolgerà 58 città italiane, tra cui Faenza. La festa si svolgerà in strada e nelle botteghe, coinvolgendo artisti e artigiani del settore ceramico. L’evento prevede esposizioni, dimostrazioni e spazi di vendita dedicati alla ceramica tradizionale e contemporanea. La manifestazione, che si svolge annualmente, si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico locale e nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Conto alla rovescia per la kermesse ‘ Buongiorno Ceramica ’, che nel fine settimana si terrà in contemporanea non solo a Faenza, ma in altre 58 città in tutta Italia. "Buongiorno Ceramica è la grande festa diffusa, promossa dall’associazione Italiana Città della Ceramica, che ogni anno celebra la tradizione ceramica italiana – spiega la direttrice di AiCC Nadia Carboni –. L’associazione continua a crescere e oggi riunisce 60 città, una comunità sempre più ampia che riconosce nella ceramica un patrimonio di identità, saperi artigianali e creatività contemporanea. Per un intero fine settimana botteghe, laboratori, musei e spazi urbani si aprono al pubblico: un invito a visitare le città della ceramica, entrare nelle botteghe, incontrare gli artigiani e lasciarsi sorprendere dalla bellezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva ’Buongiorno Ceramica’. Festa diffusa tra strade e botteghe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Grottaglie, torna “Buongiorno Ceramica!”: due giorni tra botteghe, laboratori e tradizioneTarantini Time QuotidianoTorna a Grottaglie “Buongiorno Ceramica!”, la festa diffusa della ceramica italiana ideata dall’Associazione Italiana Città... Grottaglie apre le porte alla ceramica con “Buongiorno Ceramica!”Tarantini Time QuotidianoGrottaglie si prepara ad accogliere “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale dedicata alla ceramica artistica e... #BuongiornoCeramica - Results on X | Live Posts & Updates x.com Arriva ’Buongiorno Ceramica’. Festa diffusa tra strade e bottegheConto alla rovescia per la kermesse ‘Buongiorno Ceramica’, che nel fine settimana si terrà in contemporanea non solo a Faenza, ma in altre 58 città in tutta Italia. Buongiorno Ceramica è la grande fe ... ilrestodelcarlino.it BUONGIORNO CERAMICA! 12° edizioneSabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 12° edizione, che coinvol ... liquidarte.it