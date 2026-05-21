A Città della Scienza un weekend dedicato al mangiar sano

A Città della Scienza si svolge un fine settimana dedicato al tema del mangiar sano, con un evento che si tiene nel week-end del 23 e 24 maggio. L'iniziativa fa parte del programma FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e gestito dall’ISMEA. La manifestazione si rivolge alle scuole e alla comunità locale, offrendo occasioni di confronto e attività legate alla promozione di una alimentazione equilibrata.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento con il programma comunitario FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 Cibi per Lunghezza e Salute: I Migliori Alimenti per Gli Anziani Sullo stesso argomento Leggi anche: Città della Scienza, un weekend dedicato al mangiar sano Città della Scienza, weekend dedicato al mangiar sanoSabato 23 e domenica 24 maggio, Città della Scienza ospita il secondo appuntamento con il programma comunitario Frutta e verdura nelle scuole,... L'INIZIATIVA - Il weekend a Città della Scienza è dedicato al mangiar sano, il programma ift.tt/sR1hWOL x.com Dal Museo della Scienza e della Tecnologia del Canada, Ottawa reddit Città della Scienza, sospeso sciopero. Fico: Tavolo la prossima settimanaA fronte della comunicazione della segreteria del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dell'impegno di avviare entro la prossima settimana il confronto tra le parti sulle problematiche ... napoli.repubblica.it Città della Salute e della Scienza, il progetto presentato a NovaraUn investimento da 320 milioni, partnership pubblico-privato. Chiamparino: La Città della Salute nasce in un’area baricentrica tra Milano e Torino. A pochi chilometri c’è lo Human Technopole. A ... quotidianosanita.it