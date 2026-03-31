Benedetta De Flaviis e Simone D’Agostino vincono la prima edizione del Premio di laurea intitolato all’ing Ascolino Bernardi

Benedetta De Flaviis e Simone D’Agostino sono stati premiati come vincitori della prima edizione del riconoscimento di laurea dedicato all’ingegnere Ascolino Bernardi. L’iniziativa è stata promossa dall’Università dell’Aquila in collaborazione con Thales Alenia Space e la Fondazione Gran. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia organizzata presso l’ateneo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti.

Il premio è stato istituito dall’Università dell’Aquila, Thales Alenia Space e Fondazione Gran Sasso Tech di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Simone D’Agostino e Benedetta De Flaviis sono i vincitori della prima edizione del Premio di laurea intitolato alla memoria di Ascolino Bernardi, ingegnere progettista di Thales Alenia Space prematuramente scomparso nel 2024. La premiazione dei due giovani ingegneri, laureati all’Università degli Studi dell’Aquila, si è svolta il 27 marzo scorso presso la Thales Alenia Space, a L’Aquila. Istituito dall’ Università degli Studi dell’Aquila, su proposta di T hales Alenia Space Italia in collaborazione con... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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