A Bacoli nove persone evacuate dopo il terremoto nei Campi Flegrei | chiusa una scuola

A Bacoli, nove persone sono state evacuate a seguito del terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto questa mattina nei Campi Flegrei. La scuola della zona rossa è stata chiusa temporaneamente e successivamente riaperta dopo aver concluso i controlli di sicurezza. Non sono stati riscontrati danni strutturali agli edifici pubblici o privati nella zona interessata. Le autorità hanno effettuato verifiche per garantire la sicurezza prima di riprendere le attività scolastiche previste per domani.

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