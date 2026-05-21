AAA Cercasi Autore! | Dietro le Quinte del Teatro

Cosa: Il debutto in prima nazionale della commedia brillante A.A.A. Cercasi Autore!, uno spettacolo inedito scritto e diretto da Fabrizio Romagnoli.. Dove e Quando: Presso il Teatro Tor Bella Monaca di Roma, nella serata di martedì 4 giugno alle ore 21:00.. Perché: Per godersi una satira pungente e divertente sui retroscena del mondo dello spettacolo, riflettendo allo stesso tempo sul valore intramontabile del talento e della meritocrazia.. Il fascino del palcoscenico esercita da sempre un’attrazione magnetica, promettendo luci, applausi e la magia dell’effimero. Tuttavia, il teatro è anche un ecosistema complesso, un microcosmo dove le ambizioni umane si scontrano quotidianamente con le durezze della realtà professionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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