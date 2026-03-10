Teatro Coccia | visita esclusiva dietro le quinte del Fai

Sabato 14 marzo alle 15:00, il Teatro Coccia di Novara organizza una visita esclusiva dietro le quinte aperta al pubblico. L’evento permette ai partecipanti di esplorare gli spazi di scena e di conoscere i dettagli della struttura teatrale. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire cosa avviene oltre il palco durante le rappresentazioni. È prevista una durata di circa un’ora e mezza.

Sabato 14 marzo, alle 15:00, il Teatro Coccia di Novara si apre al pubblico per un'esperienza unica dietro le quinte. L'iniziativa, promossa dalla delegazione Fai di Novara, offre l'accesso a spazi normalmente interdetti come i retropalchi e la balconata superiore. L'evento non è una semplice visita turistica ma un approfondimento sul patrimonio architettonico del più antico teatro stabile del Piemonte. Il costo d'ingresso è fissato a 15 euro per i non iscritti all'associazione, scendendo a 10 euro per gli associati, con tutti i proventi destinati al Fondo per l'ambiente italiano. Il cuore pulsante della scena novarese. La scelta di aprire aree riservate al personale tecnico rivela quanto il teatro sia percepito come un organismo vivo e complesso.